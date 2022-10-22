Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» примет «Варезе», «Триест» встретится с «Дертоной»
В понедельник, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.
«Реджо-Эмилия» примет «Варезе», «Триест» встретится с «Дертоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.30, «Allianz Dome»
Положение команд: Виртус – 3-0, Дертона – 3-0, Милан – 3-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-2, Варезе – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, Наполи – 1-2, Тревизо – 1-2, Скафати – 0-3, Триест – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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