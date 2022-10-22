Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» примет «Варезе», «Триест» встретится с «Дертоной»

Теги результаты чемпионат Италии Варезе Реджо-Эмилия Триест Дертона Баскетбол

В понедельник, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Реджо-Эмилия» примет «Варезе», «Триест» встретится с «Дертоной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Реджо-Эмилия – Варезе
Дата проведения
22 октября, 20.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Триест – Дертона
Дата проведения
22 октября, 21.30, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 3-0, Дертона – 3-0, Милан – 3-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-2, Варезе – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, Наполи – 1-2, Тревизо – 1-2, Скафати – 0-3, Триест – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь

Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. У кого эффектнее – Джордана, Леброна или Карри?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные