Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» примет «Варезе», «Триест» встретится с «Дертоной»

В понедельник, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Реджо-Эмилия» примет , «Триест» встретится с «Дертоной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 3-0, Дертона – 3-0, Милан – 3-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Брешия – 2-1, Тренто – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-2, Варезе – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Бриндизи – 1-2, Верона – 1-2, Наполи – 1-2, Тревизо – 1-2, Скафати – 0-3, Триест – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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