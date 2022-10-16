Чемпионат Италии. «Милан» – «Бриндизи», «Варезе» сразится с «Тренто» и другие матчи
В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся пять матчей.
«Милан» примет «Бриндизи», «Варезе» сразится с «Тренто».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 16 октября, 18.35, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 16 октября, 20.30, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «PalaEldo»
Положение команд: Виртус – 3-0, Дертона – 3-0, Милан – 2-0, Виктория Либертас – 2-1, Венеция – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-1, Брешия – 1-1, Варезе – 1-1, Динамо Сассари – 1-1, Тренто – 1-1, Бриндизи – 1-1, Верона – 1-2, Наполи – 0-2, Скафати – 0-2, Тревизо – 0-2, Триест – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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