Чемпионат Италии. «Милан» – «Бриндизи», «Варезе» сразится с «Тренто» и другие матчи

В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся пять матчей.

«Милан» примет , сразится с «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 3-0, Дертона – 3-0, – 2-0, – 2-1, Венеция – 2-1, Реджо-Эмилия – 1-1, Брешия – 1-1, Варезе – 1-1, – 1-1, Тренто – 1-1, Бриндизи – 1-1, Верона – 1-2, – 0-2, Скафати – 0-2, Тревизо – 0-2, Триест – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Контракты и платежные ведомости НБА

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон

Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя