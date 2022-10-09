Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом» и другие матчи

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В воскресенье, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Givova Scafati Basket – AX Армани Эксчейндж Милан
Дата проведения
9 октября, 17.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Дертона
Дата проведения
9 октября, 18.35, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Тренто – Тревизо
Дата проведения
9 октября, 19.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Динамо Сассари – Tezenis Scaligera Basket Verona
Дата проведения
9 октября, 20.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Бриндизи – Наполи
Дата проведения
9 октября, 20.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Виртус – Триест
Дата проведения
9 октября, 21.00, «PalaDozza»
Онлайн матча

Положение команд:  Виктория Либертас – 2-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Дертона – 1-0, Брешия – 1-1, Венеция – 1-1, Варезе – 1-1, Динамо Сассари – 0-1, Триест – 0-1, Тренто – 0-1, Бриндизи – 0-1, Наполи – 0-1, Скафати – 0-1, Верона – 1-0, Тревизо – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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