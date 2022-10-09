Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом» и другие матчи

В воскресенье, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виктория Либертас – 2-0, Реджо-Эмилия – 1-0, – 1-0, – 1-0, Дертона – 1-0, – 1-1, Венеция – 1-1, – 1-1, – 0-1, Триест – 0-1, Тренто – 0-1, – 0-1, – 0-1, Скафати – 0-1, Верона – 1-0, Тревизо – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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