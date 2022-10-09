Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом» и другие матчи
В воскресенье, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Милан» сыграет в гостях со «Скафати», «Виртус» сразится с «Триестом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 17.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.35, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 9 октября, 20.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 9 октября, 20.30, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.00, «PalaDozza»
Положение команд: Виктория Либертас – 2-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Виртус – 1-0, Милан – 1-0, Дертона – 1-0, Брешия – 1-1, Венеция – 1-1, Варезе – 1-1, Динамо Сассари – 0-1, Триест – 0-1, Тренто – 0-1, Бриндизи – 0-1, Наполи – 0-1, Скафати – 0-1, Верона – 1-0, Тревизо – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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