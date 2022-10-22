Шэйвон Шилдс из «Милана» пропустит как минимум 6-8 недель

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Шейвон Шилдс Баскетбол

Форвард «Милана» Шейвон Шилдс выбыл из строя с повреждением сухожилия левой стопы.

Итальянский клуб оценит состояние Шилдса через 6-8 недель.

28-летний американец получил травму во время победного матча Евролиги с «Баварией» на этой неделе.

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь

Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. У кого эффектнее – Джордана, Леброна или Карри?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные