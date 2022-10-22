Шэйвон Шилдс из «Милана» пропустит как минимум 6-8 недель
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс выбыл из строя с повреждением сухожилия левой стопы.
Итальянский клуб оценит состояние Шилдса через 6-8 недель.
28-летний американец получил травму во время победного матча Евролиги с «Баварией» на этой неделе.
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