Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории «Бакс» по реализованным штрафным
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории клуба по реализованным штрафным за карьеру.
В матче против «Хьюстона» Адетокумбо реализовал 8 из 13 с линии штрафных и увеличил показатель за карьеру до 3 508 (4 891 попытка, 71,7 процента).
Яннис обошел Сидни Монкрифа, который выступал за «Бакс» с 1979 по 1989 год, и на счету которого 3 505 точных штрафных. Второе место занимает Майкл Редд (2 425).
«Это часть игры, которую я всегда пытался улучшить. Быть первым в списке – это очень приятно», – признался Адетокумбо.
27-летний греческий форвард проводит 10-й сезон за «Милуоки».
В сегодняшнем матче против «Рокетс» (125:105) Адетокумбо набрал 44 очка и сделал 12 подборов за 28 минут на паркете.
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