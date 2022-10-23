Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории «Бакс» по реализованным штрафным

Форвард «Милуоки» вышел на первое место в истории клуба по реализованным штрафным за карьеру.

В матче против Адетокумбо реализовал 8 из 13 с линии штрафных и увеличил показатель за карьеру до 3 508 (4 891 попытка, 71,7 процента).

Яннис обошел , который выступал за «Бакс» с 1979 по 1989 год, и на счету которого 3 505 точных штрафных. Второе место занимает (2 425).

«Это часть игры, которую я всегда пытался улучшить. Быть первым в списке – это очень приятно», – признался Адетокумбо.

27-летний греческий форвард проводит 10-й сезон за .

В сегодняшнем матче против «Рокетс» (125:105) Адетокумбо набрал 44 очка и сделал 12 подборов за 28 минут на паркете.

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