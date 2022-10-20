Майлз Тернер травмировался, приземлившись на ногу болбоя

Центровой «Индианы» пропустил матч открытия сезона против «Вашингтона» (107:114) из-за необычной травмы, которую он получил во время предматчевой разминки.

Игрок подвернул левую ногу, приземлившись на стопу мальчика, подающего мячи, и получил растяжение связок голеностопного сустава.

Тернер пропустил последние 38 матчей прошлого сезона из-за стрессовой реакции в левой стопе. Следующий матч проведет в пятницу против «Сан-Антонио».

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!