Майлз Тернер травмировался, приземлившись на ногу болбоя

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Центровой «Индианы» Майлз Тернер пропустил матч открытия сезона против «Вашингтона» (107:114) из-за необычной травмы, которую он получил во время предматчевой разминки.

Игрок подвернул левую ногу, приземлившись на стопу мальчика, подающего мячи, и получил растяжение связок голеностопного сустава.

Тернер пропустил последние 38 матчей прошлого сезона из-за стрессовой реакции в левой стопе. Следующий матч «Индиана» проведет в пятницу против «Сан-Антонио».

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