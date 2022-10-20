Майлз Тернер пропустит как минимум неделю из-за растяжения связок

Теги травмы Индиана НБА Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер пропустит как минимум одну неделю из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Тернер травмировался, приземлившись на ногу болбоя под кольцом во время разминки перед первым матчем сезона против «Вашингтона» (107:114). Центровой ушел в раздевалку и пропустил встречу.

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