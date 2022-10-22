Энтони Браун: «У «Локо» отличный сплав молодых талантливых ребят и опытных ветеранов»

Форвард УНИКСа Энтони Браун поделился своим мнением о «Локомотиве-Кубань», с которым казанцам предстоит сыграть в воскресном матче Лиги ВТБ.

«Нам предстоит непростая игра. С нетерпением ждем матча с «Локомотивом-Кубань». У них отличная команда – сплав молодых талантливых ребят и опытных ветеранов. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков на трибунах», – заявил Браун.

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