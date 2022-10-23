Александер Секулич: «Матч против УНИКСа станет серьезным испытанием. Это команда уровня Евролиги»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от гостевого матча против казанского УНИКСа в рамках лиги ВТБ.

«Нам предстоит играть против очень хорошей команды. Казанцы сейчас набрали прекрасную форму, играют здорово, с большой уверенностью. Для нашей молодой команды этот матч станет серьезным испытанием и возможностью для прогресса.

УНИКС в первых турах уверенно обыграл всех соперников. У казанцев очень глубокий и сбалансированный состав. По сути, это команда уровня Евролиги. Нам необходимо попытаться разрушить связи между задней и передней линией казанцев, чтобы их нападение действовало не так эффективно, как обычно. И, конечно, очень важно играть с предельной концентрацией и самоотдачей все 40 минут

Как охарактеризуете игровой стиль ?

У соперника глубокий состав, в котором много иностранцев высокого уровня, плюс очень опытные русские игроки. Их главная сила — агрессивная и жесткая защита, которая дает импульс их нападению. А в атаке у них хватает таланта – там много игроков высокого класса.

В прошлом туре в Перми «Локо» одержал волевую победу в овертайме. Чему такая победа может научить?

Тому, что ни одна победа не дается легко, по умолчанию. Если хотим хорошо выступать на этом уровне, нашей молодой команде нужно учиться вытаскивать такие сложные матчи. Это был большой урок для нас. К счастью, мы выиграли», – передает слова тренера официальный сайт .

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