Велимир Перасович: «Для победы над «Локо» необходимо показать свой лучший баскетбол»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив-Кубань – одна из топовых команд в Единой лиге ВТБ. Нам предстоит сложный матч.

Для победы необходимо показать свой лучший баскетбол», – сказал Перасович.

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