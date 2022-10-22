Велимир Перасович: «Для победы над «Локо» необходимо показать свой лучший баскетбол»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

– одна из топовых команд в лиге ВТБ. Нам предстоит сложный матч.

Для победы необходимо показать свой лучший баскетбол», – сказал Перасович.

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