Станислав Ильницкий – о матче с «Локо»: «Для меня это важное противостояние, я много лет провел в Краснодаре»

Форвард УНИКСа Станислав Ильницкий признался, что для матч против его бывшей команды ива-Кубань» в рамках Лиги ВТБ будет носить принципиальный характер.

«Мы готовимся к матчу в плановом режиме. Игры с «Локо» всегда интересные и захватывающие.

Это важное противостояние для меня, поскольку я много лет провел в Краснодаре. Сейчас я защищаю цвета казанского УНИКСа и приложу все силы, чтобы наша команда победила.

Надеюсь, с поддержкой болельщиков мы возьмем верх в этом важном матче», – заявил Ильницкий.

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