Скотти Барнс не доиграл матч против «Майами» из-за травмы голеностопного сустава

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Лучший новичок прошлого сезона, форвард «Торонто» Скотти Барнс не доиграл матч против «Майами» (109:112) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Игрок получил повреждение за 5 минут и 15 секунд до конца второй четверти встречи, неудачно приземлившись после лэй-апа с фолом защитника «Хит» Тайлера Хирро.

Барнс схватился за ногу от боли, после чего поднялся и покинул площадку с помощью партнера по команде и сотрудника клуба. После тайм-аута форвард вернулся на паркет, чтобы исполнить штрафной бросок, который он смазал. Затем игрок «Рэпторс» Таддеус Янг нарушил правила, позволив Барнсу вернуться в раздевалку.

Рентген не выявил у Барнса серьезного повреждения лодыжки.

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