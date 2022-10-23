Скотти Барнс не доиграл матч против «Майами» из-за травмы голеностопного сустава

Лучший новичок прошлого сезона, форвард не доиграл матч против (109:112) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Игрок получил повреждение за 5 минут и 15 секунд до конца второй четверти встречи, неудачно приземлившись после лэй-апа с фолом защитника «Хит» .

Барнс схватился за ногу от боли, после чего поднялся и покинул площадку с помощью партнера по команде и сотрудника клуба. После тайм-аута форвард вернулся на паркет, чтобы исполнить штрафной бросок, который он смазал. Затем игрок «Рэпторс» нарушил правила, позволив Барнсу вернуться в раздевалку.

Рентген не выявил у Барнса серьезного повреждения лодыжки.

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