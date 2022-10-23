Док Риверс: «Сиксерс» не хватает скорости в атаке, мы плохо двигаем мяч»

Главный тренер «Филадельфии» призвал команду быстрее принимать решения в нападении после матча против (88:90).

«На мой взгляд, наша атака была недостаточно энергичной. Она была хорошо организованной, по мысли мы все делали правильно. Нам не хватило скорости. Думаю, мы плохо двигали мяч. У них было 42 трехочковых, а у нас – 24. Мы реализовали 5, а они – 13.

Трудно что-то сделать, если проигрываешь 5-13 по дальним попаданиям. Тем не менее, игра была равной. Было много ситуаций, когда можно было сделать передачу быстрее и получить открытые броски. Мы должны уметь это делать», – заявил Риверс.

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