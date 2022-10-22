«Бостон» начал сезон с 2 побед впервые за 13 лет

отметился редким достижением на старте нынешнего сезона.

«Селтикс» начали регулярный чемпионат с двух побед: над «Филадельфией» (126:117) и над (111:104). В последний раз такое было в 2009 году, когда команду возглавлял .

В сентября «Бостон» назначил исполняющим обязанности главного тренера 34-летнего Джо Маззуллу после того, как был отстранен от работы на сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!