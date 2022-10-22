«Бостон» начал сезон с 2 побед впервые за 13 лет

Теги Бостон Док Риверс Майами Филадельфия Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» отметился редким достижением на старте нынешнего сезона.

«Селтикс» начали регулярный чемпионат с двух побед: над «Филадельфией» (126:117) и над «Майами» (111:104). В последний раз такое было в 2009 году, когда команду возглавлял Док Риверс.

В сентября «Бостон» назначил исполняющим обязанности главного тренера 34-летнего Джо Маззуллу после того, как Име Удока был отстранен от работы на сезон-22/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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