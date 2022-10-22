Андрей Воронцевич и Джален Рейнольдс могут пропустить матч с «Локо» из-за травм
УНИКС проведет матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» в воскресенье в неполном составе.
Игру пропустит американский разыгрывающий Дэрил Мэйкон, который продолжает восстанавливаться от серьезной травмы бедра.
Под вопросом участие в игре из-за повреждений капитана Андрея Воронцевича и центрового Джалена Рейнольдса.
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