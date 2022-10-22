Андрей Воронцевич и Джален Рейнольдс могут пропустить матч с «Локо» из-за травм

проведет матч лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» в воскресенье в неполном составе.

Игру пропустит американский разыгрывающий , который продолжает восстанавливаться от серьезной травмы бедра.

Под вопросом участие в игре из-за повреждений капитана и центрового .

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь