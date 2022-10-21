Энтони Браун: «Единая лига ВТБ на одном уровне с испанской лигой и турецкой»

Форвард УНИКСа Энтони Браун в интервью «Татар-информ» оценил уровень баскетбола в лиге ВТБ и рассказал, в чем разница между российским баскетболом и американским.

- Как вам уровень Единой лиги ВТБ?

– Я думаю, что Единая лига ВТБ на одном уровне с испанской лигой и турецкой. Это Топ-3 лиги в Европе, это все говорят. Я успел поиграть в Турции, Испании, Франции. Думаю, что испанская лига самая сильная, а турецкая и российская делят второе место.

- А что-то вас удивило?

– Все очень большие, физически развитые игроки. Намного сильнее, чем в Турции. В турецкой лиге чуть помягче. Русские игроки больше, сильнее, а арбитры не свистят так много фолов, а значит, больше контактов и больше работы в краске.

- Как оцениваете уровень российских игроков?

– Слушайте, российские игроки на высоком уровне. В России, во-первых, много очень сильных команд: УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локо». Российские игроки востребованы в Евролиге, много там играли. Да и в НБА можно было встретить россиян: Швед, Мозгов, Кириленко. Кириленко был вообще одним из сильнейших в свое время.

- Как думаете, в чем разница между российским и американским баскетболом?

– Разница в том, что мы растем с баскетболом, он всегда перед нашими глазами. Большинство россиян видели баскетбол только по телевизору, а мы с самого рождения живем с ним рядом, ходим на баскетбол, посещаем арены НБА и следим за игрой сильнейших команд вживую. Вы видели игры «Лейкерс» только по телевизору, а я ходил в «Стейплс-Центр». Так же работает и наоборот. Вы любите, например, футбол. Вы ходите на футбольные матчи, а мы далеки от него, поэтому и плохо в него играем.

- Мне кажется, что есть разница в менталитете.

Да, конечно. Мы можем продать игру, НБА – это бизнес, это про заработок денег. И поэтому мы можем устроить шоу-тайм, мы более раскрепощены в этом плане.

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