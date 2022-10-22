226-сантиметровый экс-игрок НБА Павел Подкользин стал одним из героев сериала «1703»
Бывший игрок НБА Павел Подкользин попробовал себя в новом качестве.
226-сантиметровый баскетболист принял участие в съемках сериала «1703». 37-летний Подкользин исполняет роль сурового заключенного Саши Единорога.
В сериале идет рассказ о двух следователях, которые расследуют серию исчезновений трупов молодых девушек из петербургских моргов. Режиссером выступил Сергей Сенцов.
Экс-игрок «Далласа», чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России уже завершил профессиональную карьеру.
В 2017 году Подкользин был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны.
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Фото: «1703»
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