Полу Пирсу подарили торт, на котором он изображен вместе со стриптизершей

Теги светская хроника Бостон Пол Пирс НБА фото Баскетбол

Знаменитому игроку НБА Полу Пирсу подарили на день рождения торт, на котором он изображен в компании стриптизерши.

«Парни занесли мне этот торт на день рождения. Они заходят слишком далеко», – написал Пирс в твиттере.

Чемпион НБА-2008 в составе «Селтикс» в апреле 2021 года провел в инстаграме трансляцию своего отдыха со стриптизершами.

На видео Пирс с друзьями проводил время с женщинами, которые в полуголом виде делали массаж и танцевали тверк на полу.

Пирс во время трансляции также играл в покер с друзьями, курил и распивал спиртные напитки.

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, экс-игрок НБА в итоге был уволен с канала ESPN.

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Твиттер Пола Пирса

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