Знаменитому игроку НБА Полу Пирсу подарили на день рождения торт, на котором он изображен в компании стриптизерши.

«Парни занесли мне этот торт на день рождения. Они заходят слишком далеко», – написал Пирс в твиттере.

Чемпион НБА-2008 в составе «Селтикс» в апреле 2021 года провел в инстаграме трансляцию своего отдыха со стриптизершами.

На видео Пирс с друзьями проводил время с женщинами, которые в полуголом виде делали массаж и танцевали тверк на полу.

Пирс во время трансляции также играл в покер с друзьями, курил и распивал спиртные напитки.

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, экс-игрок НБА в итоге был уволен с канала ESPN.

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Твиттер Пола Пирса