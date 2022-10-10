«Сперс» провели открытую тренировку в Увальде, где в мае состоялась массовая стрельба в школе

Теги светская хроника Сан-Антонио Грегг Попович НБА фото Баскетбол

«Сперс» провели открытую тренировку и общественное мероприятие в техасском городе Увальде, где в мае состоялась массовая стрельба в школе.

«Сан-Антонио» тренировался в средней школе Увальде. Клуб таким образом решил поддержать местное сообщество. В октябре техасцы снова посетят Увальде для еще одного мероприятия.

Главный тренер команды Грегг Попович после майской трагедии выступил с несколькими речами, в которых призывал правительство США провести оружейную реформу.

24 мая 18-летний Сальвадор Роландо Рамос, действовавший в одиночку, открыл огонь в начальной школе Робб. В результате нападения погиб 21 человек, в том числе 19 детей и двое взрослых, еще 17 были ранены.

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