Велимир Перасович: «Невозможно сейчас подписать такого игрока, как Марио Хезоня»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в интервью тележурналу «Вид сверху» признался, что казанской команде было сложно формировать состав на сезон-2022/23.

«Трансферный рынок был пуст. Мы взяли не тех, кого хотели, а тех, кого смогли. Со многими игроками не смогли договориться по множеству причин — финансовых, политических и прочих.

ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» — их финансовые возможности больше, они могут выбирать баскетболистов, у нас же таких вариантов нет. Невозможно сейчас подписать такого игрока, как , — сказал Перасович.

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