Станислав Еремин: «Локомотив-Кубань» делает акцент на завтрашний день, но сказать, что сегодня эта команда неопасна, было бы ошибочно»

Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин отметил, что соперник казанцев по предстоящему матчу лиги ВТБ — «Локомотив‑ — может показать хороший баскетбол в игре с любым соперником.

«Думаю, что предстоящая игра станет неким срезом сегодняшнего состояния команд. Надо учесть, что «Локомотив» в последнем матче в непростой борьбе в Перми выиграл у «Пармы». Они вытащили эту встречу. Такие победы обычно окрыляют команду. Надо ожидать, что железнодорожники сейчас будут играть лучше, чем в начале сезона. Я же думаю, что у нас есть определенное преимущество, которое мы должны реализовать.

, мне кажется, точечно провел довольно неплохую селекционную работу. И вот только травмы мешают нам играть еще лучше. Но матчи показали, что те ребята, которые выходят на замену, не ломают игру, а, напротив, держат рисунок, не сбавляют обороты. Поэтому, может быть, и была такая разница в счете в последних матчах.

Что касается «Локомотива», то видно, что там поменяли свою политику: они повернулись лицом к российским игрокам, стараются им доверять. По селекции они, возможно, делают акцент на завтрашний день, но сказать, что сегодня эта команда неопасна, было бы ошибочно. Не надо заблуждаться и делать вывод по каким‑то неудачным играм на старте сезона. Это команда, которая может показать хороший баскетбол в игре с любым соперником, в том числе с ЦСКА», – передает слова Еремина «Матч ТВ».

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