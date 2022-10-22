«Юта» в пятницу взяла верх над «Миннесотой» в гостях, вырвав победу в дополнительное время – 132:126 ОТ.

В первой встрече сезона «Джаз» под руководством тренера-дебютанта обыграли «Наггетс» (123:102).

Во встрече с «Вулвз» ключевые броски в овертайме исполнили (3-очковый при счете 125:126) и (130:126 за 12,6 секунды до сирены).

«Юта» в межсезонье-2022 приступила к перестройке состава, обменяв многолетних лидеров Донована Митчелла и .

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