«Юта» одолела «Миннесоту» в овертайме. Команда Уилла Харди стартовала с двух побед
«Юта» в пятницу взяла верх над «Миннесотой» в гостях, вырвав победу в дополнительное время – 132:126 ОТ.
В первой встрече сезона «Джаз» под руководством тренера-дебютанта Уилла Харди обыграли «Наггетс» (123:102).
Во встрече с «Вулвз» ключевые броски в овертайме исполнили Майк Конли (3-очковый при счете 125:126) и Лаури Маркканен (130:126 за 12,6 секунды до сирены).
«Юта» в межсезонье-2022 приступила к перестройке состава, обменяв многолетних лидеров Донована Митчелла и Руди Гобера.
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