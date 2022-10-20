Руди Гобер перехватил мяч и забросил флотер от 3-очковой дуги под сирену

Центровой «Миннесоты» в среду дебютировал за команду в матче с «Оклахомой» (115:108).

Гобер отметился эффектным моментом под занавес третьей четверти, когда перехватил мяч и забросил флотер от 3-очковой дуги под сирену.

На счету француза 23 очка, 16 подборов и 2 передачи, за 34 минуты он реализовал 10 из 15 с игры.

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