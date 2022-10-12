Тим Коннелли – о цене за Гобера: «Получить звезду – это большая редкость»

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли прокомментировал мнение о том, что его клуб отдал слишком много активов за центрового .

«Список элитных игроков очень маленький. Когда у вас есть возможность получить звезду и не обменять парня того же уровня, это большая редкость. Думаю, мы бы не получили такого предложения еще очень долгое время», – заявил Коннелли.

Минувшим летом «Вулвз» приобрели Гобера у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 5 драфт-пиков.

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