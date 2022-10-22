Д’Анджело Расселл финтом уложил на паркет Майка Конли и перевел игру в овертайм

Теги Миннесота НБА видео Юта Майк Конли Д’Анджело Расселл Лаури Маркканен Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл стал автором эффектного спасительного попадания на последних секундах четвертой четверти матча с «Ютой» (126:132 ОТ).

Расселл финтом уложил на паркет Майка Конли и забросил при счете 118:120 за 4,4 секунды до сирены. 

В следующем владении Лаури Маркканен промахнулся из-за дуги.

На счету Расселла 23 очка (8 из 17 с игры), 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

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