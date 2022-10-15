Руди Гобер: «Перешел в «Миннесоту» не для того, чтобы проиграть в 1-м или 2-м раунде плей-офф»

Центровой «Миннесоты» поделился ожиданиями от выступления за новую команду.

«Я перешел сюда не для того, чтобы провести еще один хороший сезон, а затем проиграть в первом или втором раунде плей-офф. Тим Коннелли приобрел меня не для этого. Он взял меня для того, чтобы эти ребята достигли этого чемпионского уровня, и я вместе с ними», – заявил Гобер.

Французский баскетболист выступал за «Юту» с 2013 года. «Джаз» выходили в плей-офф последние шесть сезонов, но ни разу не преодолели второй раунд.

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