«Лейкерс» проявляют интерес к Мо Харклессу

рассматривают возможность подписания контракта со свободным агентом Мо Харклессом (29 лет, 201 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

29-летний форвард был отчислен из «Хьюстона», куда он перешел в конце сентября в результате обмена с «Оклахомой». В прошлом сезоне Харклесс выступал за «Сакраменто», набирая 4,6 очка и 2,4 подбора в среднем за матч.

Показатели Харклесса за карьеру – 6,9 очка и 3,5 подбора в среднем за матч при реализации 47,4 процента с игры и 32,0 процента из-за дуги.

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