Кенни Смит: «0 передач у Энтони Дэвиса в двух матчах – это недопустимо»

Бывший игрок НБА, ныне телеведущий TNT Кенни Смит обратил внимание, что центровой не сделал ни одной передачи в первых двух матчах текущего сезона.

«Это недопустимо. Это недопустимо и почти невозможно, что парень, который так часто играет с мячом в руках, не в состоянии отдать передачу кому-то, кто совершит открытый бросок.

Это невероятная статистика для парня, который делает так много на площадке. «Лейкерс» должны играть через него. Если они не будут играть через него, они не выйдут в плей-офф и даже не почувствуют запаха плей-офф», – сказал Смит.

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