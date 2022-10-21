Стивен Эй Смит – Леброну Джеймсу: «Ты был одним из тех, кто призывал «Лейкерс» избавиться от снайперов и заполучить Уэстбрука»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что тот поспособствовал приобретению Расселла Уэстбрука в обмен на снайперов, с которыми команда выиграла титул в 2020 году.
«У тебя был Кайл Кузма. У тебя был Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Это были члены чемпионской команды, которые, кстати, умеют забрасывать мяч с периметра.
И ты был одним из тех, кто призывал «Лейкерс» избавиться от них, чтобы вы смогли заполучить твоего приятеля Расселла Уэстбрука. Ты сам, играя против «Хьюстона» в «пузыре», говорил, что он с вами, каждый раз, когда у него был мяч», – заявил Смит.
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