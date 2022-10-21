Леброн Джеймс – о 0 из 11 с игры у Расселла Уэстбрука: «Забей и готовься к воскресному матчу»

Лидер ответил, какой совет он хотел бы дать своему партнеру по команде после 0 из 11 с игры в матче против (97:103).

«Забей и готовься к воскресному матчу.

Расс – опытный игрок. У всех бывают вечера, когда не идет бросок, и у меня были неудачные вечера. Плевать.

Я считаю, что он провел отличный матч. Он был сконцентрирован в обороне, он увеличивал темп. Он просто не попадал в кольцо, это нормально. Зато он сделал 5 перехватов, в том числе два подряд в решающий момент, когда Кавай пытался обыграть его спиной к кольцу. Так что просто забей и готовься к воскресенью», – сказал Леброн.

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