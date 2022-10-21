Леброн Джеймс: «Не переживаю по поводу промахов из-за дуги. Мы должны выигрывать за счет защиты»

Форвард после матча с (97:103) снова высказался на тему слабого процента реализации у команды (9 из 45 из-за дуги).

После проигранной встречи с «Уорриорз» (10 из 40 из-за дуги) Джеймс посетовал, что у «озерников» «нет большого количества снайперов».

«Я точно не собираюсь сидеть здесь и твердить о том, чего же у нас не получается сделать в каждой игре. Лидеры так не делают. Я должен рассуждать о том, на что мы способны. И что же это? Мы можем защищаться. И мы делали это сегодня, благодаря чему имели возможность побороться за победу, пусть в итоге и не получилось. Но с этим у меня проблем нет.

Если мы станем полагаться на количество дальних бросков в каждой игре, то у нас возникнут проблемы. Поэтому я не беспокоюсь об этом и не думаю об этом. Важно то, насколько жестко мы играем, насколько агрессивно играем, насколько мы полны решимости выходить на площадку и сражаться за победу. И мы должны защищаться. Когда мы защищаемся, то даем себе хороший шанс на победу», – заявил Джеймс.

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