Брэд Стивенс: «Роберт Уильямс должен вернуться через 8-12 недель после операции»

Президент по баскетбольным операциям в эфире спортивного радиошоу «Тачер и Рич» рассказал о сроках возвращения центрового после операции на левом колене.

После сообщения инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о том, что Уильямс, возможно, будет отсутствовать дольше, чем ожидалось, Стивенс дал понять, что процесс восстановления идет по плану.

«22 сентября ему сделали операцию. Он должен вернуться через 8-12 недель, согласно срокам, которые мы установили», – заявил Стивенс.

По информации Чарании, в понедельник Уильямсу сделали биологическую инъекцию, чтобы стимулировать заживление поврежденных тканей. «Селтикс» надеются, что он вернется на площадку во второй половине регулярного чемпионата.

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