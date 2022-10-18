Роберт Уильямс может пропустить 1-ю половину сезона

Центровой испытывает трудности с восстановлением после операции на левом колене.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, в понедельник Уильямсу сделали биологическую инъекцию, чтобы стимулировать заживление поврежденных тканей.

Отмечается, что 25-летний баскетболист рискует пропустить целый сезон. «Селтикс» надеются, что он вернется на площадку во второй половине регулярного чемпионата.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры.

В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился. Однако в сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес операцию и пропустит 8-12 недель.

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