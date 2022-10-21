«Олимпиакос» получил от греческой лиги бонус в размере миллиона евро, «Панатинаикос» – 900 тысяч

После официального подписания соглашения с Греческой корпорацией телерадиовещания (ERT) греческая лига объявила сумму бонусов, которая будет разделена между клубами.

Общая сумма, которую получат 12 команд лиги, составляет 5,3 миллиона евро, из которых 710 000 будут выплачены по итогам выступления в сезоне.

, как чемпион, получит самый большой бонус – 1 миллиона евро, – на 100 000 меньше. Шесть команд – , , , «Промитеас», «Колоссос», «Перистери» – получат от 300 до 400 тысяч евро, остальные команды – от 160 до 210 тысяч.

Команда, которая выиграет титул в этом сезоне, получит бонус в размере 213 300 евро. Клуб, занявший второе место, получит 126 400 евро.

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