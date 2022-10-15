Чемпионат Греции. АЕК – «Аполлон», ПАОК примет «Арис»
В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
АЕК примет «Аполлон», «Кардицас» сыграет с «Колоссосом», ПАОК встретится с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00, «Karditsa»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, АЕК – 1-0, Арис – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Аполлон – 0-1, Кардицас – 0-1, Панатинаикос – 0-1, Колоссос – 0-1, Лаврион – 0-1, ПАОК – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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