Чемпионат Греции. АЕК – «Аполлон», ПАОК примет «Арис»

В субботу, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

примет «Аполлон», «Кардицас» сыграет с «Колоссосом», ПАОК встретится с .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, АЕК – 1-0, Арис – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Аполлон – 0-1, Кардицас – 0-1, Панатинаикос – 0-1, Колоссос – 0-1, Лаврион – 0-1, – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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