Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Лаврион», «Олимпиакос» встретится с «Перистери»
В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
«Панатинаикос» примет «Лаврион». Действующий чемпион лиги «Олимпиакос» встретится с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 0-1, Лаврион – 0-1, Колоссос – 0-2, Аполлон – 0-2, ПАОК – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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