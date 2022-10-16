Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Лаврион», «Олимпиакос» встретится с «Перистери»

В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

примет . Действующий чемпион лиги «Олимпиакос» встретится с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, – 1-0, – 1-0, Ионикос – 1-0, – 1-0, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 0-1, Лаврион – 0-1, Колоссос – 0-2, Аполлон – 0-2, – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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