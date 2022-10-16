Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Лаврион», «Олимпиакос» встретится с «Перистери»

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В воскресенье, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Панатинаикос» примет «Лаврион». Действующий чемпион лиги «Олимпиакос» встретится с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Лаврион
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Промитеас – Ионикос
Дата проведения
16 октября, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Олимпиакос – Перистери
Дата проведения
16 октября, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, Перистери – 1-0, Промитеас – 1-0, Ионикос – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Кардицас – 1-1, Панатинаикос – 0-1, Лаврион – 0-1, Колоссос – 0-2, Аполлон – 0-2, ПАОК – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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