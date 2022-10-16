Бросок Джеймса Бэтемона со своей половины принес «Кардицасу» победу над «Колоссосом»
Разыгрывающий «Кардицаса» Джеймс Бэтемон стал героем вчерашнего матча против «Колоссоса» в рамках регулярного чемпионата Греции.
На последних секундах встречи американец забросил фантастический мяч со своей площадки после евростепа и принес «Кардицасу» победу со счетом 59:57.
Бэтемон стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, а также сделал 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры
Комментарии