Бросок Джеймса Бэтемона со своей половины принес «Кардицасу» победу над «Колоссосом»

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Разыгрывающий «Кардицаса» Джеймс Бэтемон стал героем вчерашнего матча против «Колоссоса» в рамках регулярного чемпионата Греции.

На последних секундах встречи американец забросил фантастический мяч со своей площадки после евростепа и принес «Кардицасу» победу со счетом 59:57.

Бэтемон стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, а также сделал 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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