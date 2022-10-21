Форвард «Клипперс» поддержал разыгрывающего , с которым ранее выступал за «Тандер».

В четверг в матче против (97:103) Уэстбрук впервые с 2016 года завершил встречу без единого попадания с игры – 0 из 11.

«Если честно, эти «Лейкерс» просто не подходят Уэстбруку. С тем составом, который у них подобран. Эта история должна работать в обе стороны.

Расс легко может набирать 30+10+10 в другой месте, если ему передадут бразды правления в команде. Давайте не будем забывать об этом», – заявил Джордж.

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!