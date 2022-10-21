Пол Джордж: «Эти «Лейкерс» не подходят Уэстбруку. Он легко может набирать 30+10+10 в другой команде»

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Форвард «Клипперс» Пол Джордж поддержал разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, с которым ранее выступал за «Тандер».

В четверг в матче против «Клипперс» (97:103) Уэстбрук впервые с 2016 года завершил встречу без единого попадания с игры – 0 из 11.

«Если честно, эти «Лейкерс» просто не подходят Уэстбруку. С тем составом, который у них подобран. Эта история должна работать в обе стороны.

Расс легко может набирать 30+10+10 в другой месте, если ему передадут бразды правления в команде. Давайте не будем забывать об этом», – заявил Джордж.

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