Харден, Смарт и Уэстбрук – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Теги Шакил О′Нил НБА видео Чарльз Баркли Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Маркус Смарт Наз Рид Джейден Макдэниэлс Нэтан Найт Джамал Кэйн Баскетбол

Легенда НБА, телеведущий Шакил О’Нил представил новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ a Fool.

Героями эпизода стали Наз Рид и Нэтан Найт («Миннесота»), Джамал Кэйн («Майами»), Расселл Уэстбрук («Лейкерс») и Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), а также Джеймс Харден («Филадельфия») и Маркус Смарт («Бостон»).

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