Харден, Смарт и Уэстбрук – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Легенда НБА, телеведущий Шакил О’Нил представил новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ a Fool.
Героями эпизода стали Наз Рид и Нэтан Найт («Миннесота»), Джамал Кэйн («Майами»), Расселл Уэстбрук («Лейкерс») и Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), а также Джеймс Харден («Филадельфия») и Маркус Смарт («Бостон»).
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