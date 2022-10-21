Харден, Смарт и Уэстбрук – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Легенда НБА, телеведущий ’Нил представил новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ a Fool.

Героями эпизода стали Наз Рид и Нэтан Найт («Миннесота»), Джамал Кэйн («Майами»), («Лейкерс») и («Миннесота»), а также («Филадельфия») и («Бостон»).

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