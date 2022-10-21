Билл Симмонс: «Даже с играющим на топ-уровне Дэвисом потолок «Лейкерс» – участие в плей-ин»

Известный журналист оценил состав и потенциал .

«На мой взгляд, у «Лейкерс» худший в лиге подбор игроков, если мы смотрим на тех, кто располагается в ростере с третьего по десятое места. Даже если мы возьмем плохие команды вроде «Оклахомы», «Сан-Антонио», возможно, «Шарлотт», то их игроки с третьего по десятого мне нравятся больше.

Игроки «Лейкерс» с третьего по десятого – все они ниже среднего уровня, готов поспорить на эту тему. Даже с играющим на топ-уровне Дэвисом потолок «Лейкерс» – десятая позиция на Западе и участие в плей-ин», – заявил Симмонс.

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