Энтони Браун: «Все в США и Европе знают УНИКС. Когда такие большие команды тебе звонят, ты не можешь сказать «нет»

Форвард УНИКСа Энтони Браун в интервью «Татар-информ» рассказал, как принял предложение от казанского клуба, поделился впечатлениями от презентации команды и сравнил американских болельщиков и европейских.

– Все в США и Европе знают УНИКС. Наверное, это топ-10 или топ-15 клуб в Старом Свете. И когда ты получаешь предложение от такой команды, то ты невероятно счастлив. Это большая команда.

- Как долго думали над предложением?

– Пару часов. Здесь нечего думать. Когда такие большие команды тебе звонят, ты не можешь сказать «нет». Ты просто соглашаешься.

- В ваши первые дни в Казани у УНИКСа была большая презентация команды. Как вам это мероприятие? – У меня было такое только когда я играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Я не ожидал, что на презентацию УНИКСа придет так много людей. Вообще я играл только в одной европейской команде, у которой было много фанатов, – во французском «Лиможе». Но здесь было невероятное количество людей.

- А как вам атмосфера на домашних матчах УНИКСа?

– Очень классная атмосфера, фанаты нас поддерживают. Знаете, мы что-то приносим им, и что-то они приносят нам. Наша задача – не разочаровать их. Мне нравится играть при громких трибунах, это добавляет уверенности.

- Если сравнивать американских фанатов и европейских, то кто круче?

– Да, ваши болельщики похожи на фанатов из колледжей. Потому что фанаты команд колледжа просто бешеные, потому что они молодые и энергичные. В НБА уже не так. Может быть, парочка команд имеют крутых фанатов, как, например, «Голден Стейт Уорриорз». Но в основном там все спокойно. А вот в Европе они по-хорошему бешеные.

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