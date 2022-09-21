Андрей Кириленко: «Задача РФБ находить возможности для товарищеских игр национальных команд»

Президент РФБ Андрей Кириленко во время выступления на форуме «Экспо-Баскет-2022» заявил, что руководство федерации будет искать возможности для проведения товарищеских матчей национальных сборных.

«Наши сборные не участвуют в международных событиях – чемпионатах Европы и мира, поэтому задача федерации находить возможности для товарищеских игр национальных команд. Мы все прекрасно понимаем, что международный опыт необходим», – сказал Кириленко.

1 марта ФИБА временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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