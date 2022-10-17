Александр Ковалев – об отстранении России от женского Евробаскета-2023: «Ожидаемо, но надеялись, что ФИБА допустит нашу сборную»

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Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев прокомментировал решение исполкома ФИБА-Европа отстранить россиянок от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года.

«Эмоции сложно сдерживать, очень неприятная новость для меня, всего тренерского штаба, руководства.

Может, было ожидаемо, но надеялись и ждали, что ФИБА допустит и нашу сборную, и Белоруссию. Вроде изначально запрет наложили только на чемпионат мира», — сказал Ковалев.

Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

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