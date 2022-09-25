Андрей Кириленко – о приказе Минспорта о приостановке участия в турнирах за рубежом: «Значит, будем играть внутри страны»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал приказ Минспорта о приостановке участия сборных России в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях за рубежом.

«Мы рассматривали какие-то турниры за границей, потому что хотелось бы, чтобы игроки сборной получали международный опыт – даже если не в Европе, то где-то еще. Но если есть такое распоряжение, значит, будем играть внутри страны.

Мне бы очень хотелось, чтобы сборная играла, но все зависит сейчас от политической обстановки – не можем же мы бежать впереди паровоза. Есть правительство, которое диктует условия», – передает слова Кириленко ТАСС.

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