Леброн Джеймс исполнил шикарный данк в матче с «Клипперс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного данка в матче с «Клипперс» (97:103).
37-летний Джеймс прошел через всю площадку, набрал скорость и поставил сверху одной рукой.
В активе Джеймса 20 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на площадке.
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