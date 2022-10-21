Леброн Джеймс исполнил шикарный данк в матче с «Клипперс»

Звездный форвард стал автором эффектного данка в матче с (97:103).

37-летний Джеймс прошел через всю площадку, набрал скорость и поставил сверху одной рукой.

В активе Джеймса 20 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на площадке.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?