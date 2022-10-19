Леброн Джеймс – о низком проценте из-за дуги: «Наша команда состоит не из снайперов»

Форвард после поражения от (109:123) в матче открытия сезона ответил на вопрос журналиста о низком проценте реализации дальних бросков.

«Послушайте, я не знаю. По-моему, мы создаем отличные моменты для броска, возможно, соперники позволяют нам открыто бросать. Если быть до конца честным, наша команда состоит не из снайперов. Вот в чем суть дела. У нас нет большого количества снайперов.

Но это не мешает нам пытаться бросать издали. Когда есть возможность для броска, мы ей пользуемся. Но у нас нет кучи парней с 40-процентной реализацией трехочковых за карьеру», – сказал Леброн.

В матче против «Уорриорз» «Лейкерс» реализовали 10 из 40 из-за дуги (25 процентов).

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