Леброн Джеймс: «Мы должны учиться на лету и не терять ни дня»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что единственный способ стать конкурентоспособными в этом сезоне – это совершенствоваться каждый день.
«Мне нравится, как сформирована наша команда, но нам надо продолжать работать, потому что многие команды Западной конференции вместе уже несколько лет, а мы нет.
Единственный выход для нас – это совершенствоваться каждый день. Мы должны понимать, насколько важен каждый день.
Посмотрите на лучшие команды Запада: «Клипперс», «Финикс», «Денвер». Это только некоторые из команд, которые готовы сражаться с самого начала сезона, потому что у них уже давно есть химия. Мы — одна из тех команд, которые должны учиться на лету и не терять ни дня», – сказал Леброн.
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