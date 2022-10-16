Леброн Джеймс: «Мы должны учиться на лету и не терять ни дня»

Лидер «Лейкерс» заявил, что единственный способ стать конкурентоспособными в этом сезоне – это совершенствоваться каждый день.

«Мне нравится, как сформирована наша команда, но нам надо продолжать работать, потому что многие команды Западной конференции вместе уже несколько лет, а мы нет.

Единственный выход для нас – это совершенствоваться каждый день. Мы должны понимать, насколько важен каждый день.

Посмотрите на лучшие команды Запада: «Клипперс», , . Это только некоторые из команд, которые готовы сражаться с самого начала сезона, потому что у них уже давно есть химия. Мы — одна из тех команд, которые должны учиться на лету и не терять ни дня», – сказал Леброн.

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