Форвард призвал товарищей по команде не отчаиваться после поражения от (97:103).

Представители задней линии «озерников» допустили множество промахов. выдал 0 из 11 с игры, у 1 из 7 с игры, у Кендрика Нанна – 0 из 7 с игры. Вся команда попала лишь 9 из 45 из-за дуги.

Несмотря на слабую реализацию, «Лейкерс» оставались в игре до последней минуты.

«У нас появляются хорошие возможности для броска, у всех парней. Надо продолжать верить в себя. Нельзя допускать, чтобы промахи приводили к потере уверенности в собственных силах.

Надо продолжать бросать. Надо верить в свой бросок, тогда мяч начнет заходить», – заявил Дэвис.

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