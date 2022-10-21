Энтони Дэвис – о 9 из 45 из-за дуги с «Клипперс»: «Надо продолжать верить в себя и продолжать бросать»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис призвал товарищей по команде не отчаиваться после поражения от «Клипперс» (97:103).
Представители задней линии «озерников» допустили множество промахов. Расселл Уэстбрук выдал 0 из 11 с игры, у Патрика Беверли 1 из 7 с игры, у Кендрика Нанна – 0 из 7 с игры. Вся команда попала лишь 9 из 45 из-за дуги.
Несмотря на слабую реализацию, «Лейкерс» оставались в игре до последней минуты.
«У нас появляются хорошие возможности для броска, у всех парней. Надо продолжать верить в себя. Нельзя допускать, чтобы промахи приводили к потере уверенности в собственных силах.
Надо продолжать бросать. Надо верить в свой бросок, тогда мяч начнет заходить», – заявил Дэвис.
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