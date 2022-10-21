Разыгрывающий во время общения с журналистом в раздевалке оценил свое выступление в матче против (97:103).

Уэстбрук впервые с 2016 года завершил встречу без единого попадания с игры – 0 из 11.

«Я сыграл достойно. Достойно... Я старался, боролся. Теперь настраиваемся на следующий матч.

сказал, что мы должны верить в себя и продолжать бросать? Думаю, так и есть», – заявил Уэстбрук.

На счету Расселла 3 подбора, 4 передачи и 5 перехватов при 1 потере.

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