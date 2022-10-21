Расселл Уэстбрук – о 0 из 11 с игры против «Клипперс»: «Я сыграл достойно»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время общения с журналистом в раздевалке оценил свое выступление в матче против «Клипперс» (97:103).
Уэстбрук впервые с 2016 года завершил встречу без единого попадания с игры – 0 из 11.
«Я сыграл достойно. Достойно... Я старался, боролся. Теперь настраиваемся на следующий матч.
Энтони Дэвис сказал, что мы должны верить в себя и продолжать бросать? Думаю, так и есть», – заявил Уэстбрук.
На счету Расселла 3 подбора, 4 передачи и 5 перехватов при 1 потере.
«Лейкерс» начали сезон-22/23 с двух поражений.
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