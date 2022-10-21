Дарвин Хэм по ходу матча с «Клипперс» призвал игроков «сопротивляться, но не фолить»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм по ходу матча с «Клипперс» объяснил игрокам, как надо играть в защите.

Во время тайм-аута в первой половине встречи тренер-дебютант написал на планшете «сопротивляться, но не фолить».

Фото: TNT

Представители задней линии «озерников» допустили в четверг множество промахов. Расселл Уэстбрук выдал 0 из 11 с игры, у Патрика Беверли 1 из 7, у Кендрика Нанна – 0 из 7. Вся команда попала лишь 9 из 45 из-за дуги.

Несмотря на слабую реализацию, «Лейкерс» оставались в игре до последней минуты (97:103).

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